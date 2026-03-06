L'ACA alerta que el riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (Girona) supera el llindar de perill

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
GIRONA 6 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha alertat que el riu Ter al seu pas per Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha superat el "llindar de perill" aquest divendres sobre les 7.40 hores.
L'avís d'increment de cabal s'ha traduït en 70,7 metres cúbics per segon, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Han demanat prudència en les lleres i zones baixes enmig de l'alerta per pluges a tota Catalunya, especialment en el litoral, prelitoral i nord-est.