LaBreu Edicions fa 20 anys i recuperarà el 2027 'La rosa de cristall' de Josep Maria de Sagarra

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
LaBreu Edicions ha complert 20 anys de la publicació dels seus primers títols i ha anunciat que el 2027 recuperarà 'La rosa de cristall' de Josep Maria de Sagarra.
Segons ha informat l'editorial en un comunicat, al juny publicarà en la col·lecció Alabatre --que aquest any superarà els 160 títols-- 'La més nit', d'Adam Manyé i al setembre 'Eleusis', de Míriam Cano, i un nou llibre de Marc Romera.
El 2027, publicarà 'La rosa de cristall' de Sagarra, una obra pràcticament desconeguda que no s'ha tornat a publicar com a llibre.
En la col·lecció La Intrusa, LaBreu Edicions publicarà durant aquest any una nova edició de 'La zona' i publicarà 'La columna' de Serguei Dovlàtov, el desè títol de l'autor en aquesta col·lecció.
També publicarà l'autor napolità Raffaele La Capria amb 'Ferit de mort', que esdevindrà el títol 50 de la col·lecció, i tancarà l'any amb 'Les primeres angoixes' de Danilo Kis i 'L'espècie humana' de Robert Antelme.
En la col·lecció Cicuta, Susanna Rafart publicarà 'Dietari del puma. Una mutació', la nova peça literària d'una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània.