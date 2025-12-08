L'Abadia de Montserrat (Barcelona) tanca el seu mil·lenari estrenant un 'Te Deum' a la basílica

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
L'Abadia de Montserrat (Barcelona) ha clausurat aquest dilluns per la nit el seu mil·lenari estrenant a la basílica un 'Te Deum' composat per Josep Ollé.
Han estat 15 mesos d'actes dins i fora de Catalunya, arribant fins a ciutats com Roma, París i Brussel·les, i amb una participació d'unes 620.000 persones en les 1.235 activitats, informen els organitzadors en un comunicat.
MANEL GASCH
Tot just abans del 'Te Deum', l'abat, Manel Gasch, ha agraït totes les col·laboracions en aquests mesos de celebració, que ha servit per transmetre que "un monestir cristià i benedictí pot encarar-se al present i continuar parlant perquè el món ho entengui".
"Parlar de Déu, parlar de Jesucrist i de l'Evangeli, de l'amor de Santa Maria de Montserrat pel seu poble, de Sant Benet pels seus fills, parlar de la tradició" combinant identitat i innovació, ha afegit.
A més del 'Te Deum', s'ha fet una pregària coral per agrair aquests 1.000 anys de vida.
Xavier Puig ha dirigit 'Te Deum', interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Català, la soprano Elionor Martínez, el tenor Ferran Mitjans, l'organista Joan Seguí, l'Escolania de Montserrat i l'Schola Cantorum de l'escolania.