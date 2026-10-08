L'11a campanya 'Fas 6 anys' de foment de la lectura arribarà a 63.045 infants catalans

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 63.045 nens catalans podran accedir a l'11a edició de la campanya de foment de l'hàbit de la lectura 'Fas 6 anys. Tria un llibre', que aquest any té lloc del 15 d'octubre al 30 de novembre, informa el Govern en un comunicat aquest dijous.
La campanya, impulsada pel Gremi de Llibreters de Catalunya i que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), busca que els nens descobreixin les llibreries de proximitat, que aprenguin "a donar valor" als llibres i comencin la seva pròpia biblioteca personal.
Els menors rebran a casa una targeta (per valor de 14 euros) que els convidarà a anar a la llibreria de més a la vora i allà la podran bescanviar pel llibre infantil que vulguin.
535 LLIBRERIES ADHERIDES
535 llibreries de Catalunya s'han adherit al projecte i, el 2025, la campanya va arribar a 66.224 criatures de 6 anys de tot Catalunya, dels quals 34.920 (un 52.73%) van bescanviar la targeta per un llibre infantil.
Des que va començar la campanya per primera vegada el 2016, el percentatge de nens que hi participen ha augmentat des del 38,3% fins a gairebé un 60% en les últimes edicions.