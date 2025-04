'Köln 75' rememora com es va gestar el concert de Keith Jarrett a Colònia en un moment "intens"

"Si Jarrett no hagués tocat, no estaria aquí asseguda", diu Brandes

La pel·lícula 'Köln 75' rememora com es va gestar la producció del mític concert del pianista de jazz Keith Jarrett a l'Òpera de Colònia (Alemanya) el gener del 1975 gràcies a l'esforç i resiliència de la seva promotora Vera Brandes: "Era un moment cultural i polític molt intens" a Alemanya, ha recordat la mateixa Brandes en el seu pas pel Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest.

En una entrevista amb Europa Press, Brandes ha afirmat que era un moment en el qual estava començant la seva carrera --tenia 19 anys-- com a promotora en aquella efervescent Colònia dels 70: "Si Jarrett no hagués tocat, no estaria aquí asseguda. I potser m'hauria convertit en dentista" com el seu pare, ha dit.

La pel·lícula 'Köln 75', dirigida per Ido Fluk, narra com la jove promotora de l'escena musical (protagonitzada per Mala Emde) organitza el concert a Colònia, els problemes que va afrontar perquè se celebrés i com va convèncer el pianista perquè toqués malgrat la baixa qualitat del piano, un concert que es va acabar editant i convertint en un clàssic.

Brandes ha explicat que la proposta de portar la seva vida a la pantalla li va arribar per part de Fluk, tot i que anteriorment en una xerrada Ted Talks va fer servir la seva experiència en aquell concert com a exemple de resiliència davant de "tot el que havia anat malament" que es va fer viral per les xarxes socials.

La promotora ha assegurat que el director va permetre que tots els actors tinguessin "molt marge de maniobra per improvisar", la qual cosa dota la pel·lícula d'autenticitat, i ha dit que és una pel·lícula que versa sobre el jazz, improvisar, la resolució de problemes i l'esperit de la interacció.

Brandes ha explicat que pensava que coneixia tots els detalls del concert, però hi havia coses que no recordava, com que havia començat tan tard o l'elevada temperatura que feia a la sala, perquè estava centrada a aconseguir un altre piano per a Jarrett.

Ha afirmat que té bons records dels moments significatius del concert que se li han quedat gravats, i ha admès que va ser un dia "important" per a ella tot i que no ha estat sempre present durant tots aquests 50 anys.

CONCERT EN L'ACTUALITAT

Ha explicat que era un moment cultural i polític molt intens a Alemanya, amb els joves molt involucrats i pensant que tenien "el poder de canviar les coses", i Colònia era un centre artístic, sobretot d'art, que s'afegia a altres pols molt diferents que hi havia a ciutats com Berlín, Hamburg o Múnic.

Preguntada per si ara seria possible organitzar un concert com aquell, ha dit: "Crec que jo podria. No conec ningú més que ho pogués fer", ha fet broma Brandes, qui ha dit que avui s'ha de fer servir instruments totalment diferents de màrqueting, no amb cartells a mà com en aquell moment.