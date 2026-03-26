Kiko Veneno, primera confirmació del festival (a)phònica de Banyoles (Girona)

GIRONA 26 març (EUROPA PRESS) -
El Festival de la Veu de Banyoles (Girona), (a)phònica, que se celebra del 25 al 28 de juny, ha avançat que comptarà amb Kiko Veneno i és la primera confirmació de la seva programació, informa en un comunicat d'aquest dijous.
L'artista actuarà el 25 de juny, dins la seva nova gira, per presentar les noves cançons que formen part del disc que publicarà aquest any, a més de repassar els seus "grans clàssics", i estarà acompanyat de 7 músics.
L'(a)phònica tornarà a oferir en aquesta edició una programació amb l'objectiu de "potenciar la vida cultural i musical" de Banyoles, a través de veus singulars tant de trajectòria consolidada com de noves veus emergents.