Kike Maíllo roda 'Locomía' protagonitzada per Jaime Lorente i Alberto Ammann

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El director barceloní Kike Maíllo roda a diverses localitzacions de Barcelona la pel·lícula 'Locomía' protagonitzada per Jaime Lorente, Alberto Ammann, Alejandro Speitzer, Pol Granch i Blanca Suárez al voltant del grup musical dels 80.

'Locomía' és una pel·lícula sobre la música, el glamur, la família, l'ambició i la traïció situada en els 80, a través de la qual es veurà la cultura de clubs, l'edat daurada de les discogràfiques, el fenomen fan i l'explosió de la música llatina a Miami, han informat les productores en un comunicat.

Un grup d'amics capitanejats per Xavi Font (Lorente) arriben a Eivissa per dedicar-se al món de la moda, però allà els descobreix el productor musical José Luis Gil (Ammann), que busca talents per crear un grup.

El rodatge va començar el passat 18 de maig i transcorre a diverses localitzacions de Barcelona i voltants, a més de a Tenerife, durant set setmanes.

'Locomía' és una producció de Nadie es Perfecto en coproducció amb La chica de la curva i SBD Films, amb la participació d'Atresmedia, Netflix i TV3 i la seva distribució als cinemes serà a càrrec de DeAPlaneta.