Kevin Bacon i Kyra Sedgwick reben el premi honorífic del Festival de Sitges

Alberto Paredes - Europa Press
Bacon: "Ara les pel·lícules de terror opten a l'Oscar i me n'alegro molt"
SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
Els actors i directors nord-americans Kevin Bacon i Kyra Sedgwick han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, on presenten la seva pel·lícula 'Family Movie', i han declarat el seu amor al cinema i al gènere de terror.
En recollir-lo, Sedgwick ha agraït el guardó i ha assegurat que són "molt afortunats" de rebre un premi d'un festival amb 59 anys d'història i compartir-ho amb aficionats al cinema.
Kevin Bacon ha afegit que la pel·lícula és una carta d'amor per rodar pel·lícules i que, malgrat l'ajuda de màquines, "les persones són les que fan art", com a 'Family Movie', que són una família intentant fer una pel·lícula.
Amb el seu fill Travis Bacon, tots dos han participat abans en una trobada amb mitjans de comunicació i públic per presentar aquest 'slasher': amb la seva també filla Sosie Bacon (que sent "enveja" per no ser a Sitges, han dit), donen vida a una família que roda una pel·lícula en la seva granja fins que apareix un cadàver real.
L'actor de 'Tremolors' i 'Mystic River' ha declarat la seva passió pel cinema de gènere: "M'agrada moltíssim", i ha dit que veu pel·lícules de terror de finals dels 60 però també noves, com 'Obsession'.
Bacon ha recordat que la primera pel·lícula en què va participar va ser 'Divendres 13' (dirigida per Sean S.Cunningham), on era un dels joves monitors del campament, i que en aquest moment la indústria considerava els 'slasher' una "porqueria" i no se'ls prenien seriosament.
RESPECTE PEL GÈNERE
No obstant això, creu que ara el gènere de terror s'ha guanyat un respecte: "Estan optant a l'Oscar i me n'alegro molt", i ha celebrat que hi hagi festivals com el de Sitges en què es respecta el gènere.
Sedgwick ha subratllat que sempre li ha encantat el cinema de terror i que 'Family Movie' era la millor manera de treballar junts, i el seu fill Travis Bacon ha fet broma recomanant rodar pel·lícules amb uns pares plens de sang.
Ha considerat que 'Family Movie' és una "carta d'amor" als fans del gènere fantàstic, i ha revelat que al llarg de la pel·lícula apareixen petits homenatges a les pel·lícules en què han participat algun d'ells, com 'La bruixa' i 'Tremolors'.