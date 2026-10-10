Kevin Bacon i Kyra Sedgwick dirigeixen 'Family Movie', "carta d'amor al cinema artesanal" en era de la IA

Alberto Paredes - Europa Press
Diuen que els agradaria treballar amb Almodóvar, Javier Bardem i Penélope Cruz
SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
Els actors nordamericans Kevin Bacon i Kyra Sedgwick dirigeixen i protagonitzen la pel·lícula 'Family Movie', que presenten fora de concurs en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, un 'slasher' en família, del que els seus fills Sosie Bacon i Kevin Bacon formen part, i que han definit com una "carta d'amor al cinema artesanal" en plena era de la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i els efectes digitals.
"És un homenatge al 'do it yourself'. Estem homenatjant i escrivint una carta d'amor a aquest tipus de pel·lícules", ha explicat Bacon en una trobada amb mitjans entre els quals es trobava Europa Press.
Bacon ha dit que durant la seva carrera han fet pel·lícules de gran pressupost junt amb altres independents, tant com a directors com a actors, al que Sedgwick ha afegit que en aquesta han optat en per un cinema artesanal i més efectista allunyat del digital, i la idea del qual va sorgir durant el confinament.
En el film, la família d'un director de pel·lícules de terror de baix pressupost (Kevin Bacon) grava una nova pel·lícula en la seva pròpia granja, amb les tensions pel rodatge, secrets familiars i l'aparició d'un cadàver real.
TREBALLAR EN FAMÍLIA
Bacon ha dit que ha estat fantàstic dirigir la pel·lícula junt amb Kyra Sedgwick i que ha estat molt col·laboratiu en tots els detalls, des del vestuari, a la música, passant pels extres, i ha estat molt natural: "Per mi dirigir és una col·laboració", ha dit.
Sedgwick ha explicat que no han posat deures als seus fills per a l'actuació en la pel·lícula per al to, però que una de les pelis que han tingut en ment ha estat 'Shaun of the Dead (Zombies Party)', d'Edgar Wright.
L'actriu ha recomanat fer pel·lícules en família i ha subratllat que ha anat "millor de l'esperat", i Bacon ha afegit que eren una família propera abans d'encarar el rodatge i que ho continuen sent després.
CINEMA INDEPENDENT
Sobre la situació de la indústria, Travis Bacon, que també és músic, ha dit que és "trist i frustrant" que cada dia se senti menys possible tenir una carrera còmoda en la indústria, però que creu que l'esperança està al cinema independent i que existeixen moltes maneres de crear.
Sedgwick ha subratllat que aquest any han aparegut pel·lícules rellevants procedents de petits segells independents, que han mostrat "autenticitat".
Preguntats per actors o directors espanyols amb els quals els agradarien treballar, Bacon ha subratllat que Pedro Almodóvar, encara que ha dit que no treballa habitualment amb actors nordamericans, i Sedgwick ha apuntat a Penélope Cruz i Javier Bardem, del que ha dit que "pot fer qualsevol paper".