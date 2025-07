Kendrick Lamar i SZA regnen a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de 48.000 persones

Única parada a Espanya del seu Grand National

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Els artistes nord-americans Kendrick Lamar i SZA han regnat la nit d'aquest dimecres en una triomfal carrera de relleus en el seu concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que ha congregat 48.000 persones.

Única parada del tram europeu del seu Grand National Tour a Espanya, el concert s'ha dividit en nou actes en els quals l'hip-hop de Kendrick Lamar i la combinació de soul i r&b de SZA s'han anat passant en harmonia el testimoni i el protagonisme, excepte en dos d'ells en els quals han compartit l'escenari de l'Olímpic, en un 'tour de force' d'una cinquantena de cançons i dues hores i mèdia de concert sense descans.

Precedit per un dj set de Mustard que ha encès al públic, Kendrick Lamar, l'anterior visita del qual a Barcelona havia estat el Primavera Sound de 2023, ha estat el que ha iniciat el ball sortint d'un automòbil amb 'Wacced out murals', el primer curt del seu àlbum 'GNX', al qual s'han sumat temes com 'Squabble up' i 'TV off' que han coronat un enèrgic primer capítol.

L'escenari del Grand National Tour està presidit per una doble passarel·la en forma de diamant, que compon un fossat que també acull públic en el seu interior, i un muntatge de pantalles presidides pel blanc i negre amb Kendrick Lamar, sobretot en la part inicial del set, i del color amb SZA, i en les quals es combinava el directe amb petits vídeos introductoris als diferents actes.

SZA ha pres el relleu --també pujada en la interlocutòria, en aquest cas en el capó del Buick-- amb un primer tema junt amb Lamar '30 for 30' per després encadenar 'Love Galore', 'Broken clocks' i 'The weekend' --aquesta en un lluminós jardí--, després del qual ha tornat a aparèixer Kendrick Lamar amb cançons com 'Euphoria', 'Hey now', el rescat de 'Backseat freestyle' i 'Alright'.

'Scorsese baby daddy' ha retornat a SZA a l'escenari, de nou sumida en un ambient boscós, en un tram en el qual s'han succeït temes com a 'F2F' i 'Garden', acompanyada de guitarristes, i 'Kitchen', pujada a una formiga gegant com una superheroïna, la versió de 'Consideration' de Rihanna i 'Low'.

'ALL THE STARS'

En el primer del parell d'actes que han compartit Lamar i SZA, amb 'Doves in the wind' d'ella, 'All the stars', amb els mòbils il·luminant l'estadi recreant un cel estavellat i ells pujats a plataformes, i 'Love' del raper de Compton, després de la qual ha seguit en solitari amb èxits com 'Dodger blue', 'Peakaboo', 'Like that', 'DNA' i 'Poetic justice'.

SZA ha tornat a fer-se seu l'escenari amb temes com a 'I hate o', 'Kill bill', 'Nobody gets em' --abillada amb ales de papallona--, abans que Kendrick Lamar posés en dansa 'N95', 'Tv off (part II)' -junt amb Dj Mustard-- i provoqués el deliri amb l'anellada de 'Not like us' --el tall de la discòrdia amb el raper Drake--.

Com a colofó al concert, Kendrick Lamar i SZA han tornat a compartir escenari amb les més introspectives 'Luther' i 'Gloria', després de les quals han donat les "gràcies" al públic pel lliurament i s'han sortit de l'escenari en la interlocutòria que els havia portat.

Després del seu pas per Barcelona, el Grand National Tour completarà el seu tour europeu amb actuacions en l'Estadi Olímpic de Roma (Itàlia), el PGE Narodowny de Varsòvia (Polònia) i el 3Arena d'Estocolm (Suècia), per després viatjar a Amèrica Llatina i Austràlia.