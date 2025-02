BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La cantant nord-americana Katy Perry actuarà a Barcelona i Madrid al novembre dins el 'The Lifetimes Tour', en el qual presentarà l'àlbum '143' i repassarà els èxits de la seva trajectòria, ha informat la promotora Doctor Music aquest dilluns en un comunicat.

Katy Perry, que va tornar als escenaris el setembre passat per primera vegada des del 2017, actuarà el 9 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'11 al Movistar Arena de Madrid, i les entrades es posaran a la venda el 4 de març.

Amb l'anunci dels concerts la cantant ha assegurat: "Els meus KatyCats espanyols! Us he vist, us he sentit i sé que ho estàveu esperant. 'The Lifetimes Tour' arribarà a Barcelona i Madrid i estic súper emocionada de veure-us aquest any!".