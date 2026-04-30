Karol G amplia la seva gira espanyola el 2027 i farà 9 concerts entre Barcelona, Sevilla i Madrid

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La cantant colombiana Karol G ha ampliat amb fins a nou concerts la seva gira espanyola el juny del 2027 dins el tour mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour': dos a Barcelona, tres a Sevilla i quatre a Madrid, informa la promotora Live Nation.
Karol G, que acaba d'encapçalar el festival californià Coachella, actuarà el 3 i 4 de juny del 2027 a l'Estadi Olímpic de Barcelona
Posteriorment, l'artista actuarà l'11, 12 i 13 de juny a La Cartuja de Sevilla i el 24, 25, 26 i 27 de juny al Riyadh Metropolitano de Madrid.
La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' arrencarà el juliol d'aquest any als Estats Units, posteriorment recorrerà Llatinoamèrica i arribarà a Europa el juny del 2027, amb el concert de Barcelona com el primer confirmat del tram europeu.
Després del seu pas per Barcelona, la gira europea passarà per Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsòvia, Düsseldorf, Lió i Milà, on acabarà a finals de juliol.