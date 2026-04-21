Karol G actuarà a Barcelona, Sevilla i Madrid el juny del 2027

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La cantant colombiana Karol G ha anunciat la seva nova gira mundial 'Viajando por el Mundo Tropitour' que inclourà parades a Barcelona, Sevilla i Madrid el juny del 2027, informa aquest dimarts la promotora Live Nation en un comunicat.
Karol G, que acaba d'encapçalar el festival californià Coachella, actuarà el 3 de juny del 2027 a l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'11 de juny a La Cartuja de Sevilla i el 24 de juny al Riyadh Metropolitano de Madrid.
La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' començarà el juliol d'aquest any als Estats Units, posteriorment recorrerà Llatinoamèrica i arribarà a Europa al juny, amb el concert de Barcelona com el primer confirmat del tram europeu.
Després del seu pas per Barcelona, la gira europea passarà per Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsòvia, Düsseldorf, Lió i Milà, on acabarà a finals de juliol.
Les entrades es posaran a la venda el 30 d'abril, amb una prevenda a Live Nation el 29 d'abril i una altra al web de l'artista a partir del 27 d'abril --per a la qual els usuaris s'hauran de registrar a karolgmusic.com fins aquest divendres a les 16 hores--.