Han Kang, Veronesi i Donatella di Cesare, en els diàlegs literaris de Sant Jordi a Barcelona

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
La premi Nobel de Literatura 2024 Han Kang i els escriptors Sandro Veronesi, Donatella di Cesare, Ömer Zülfü Livaneli, Mercè Ibarz, Hugo Gonçalves i Burhan Sönmez formaran part dels Diàlegs de Sant Jordi, que organitza Biblioteques de Barcelona com a pròleg de Sant Jordi.
La programació del cicle de converses inclou sis diàlegs a les biblioteques entre el 15 i el 21 d'abril i tindran com a punt de connexió el Mediterrani, entès com un espai de memòria, conflicte i tradició, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.
La programació començarà el 15 d'abril amb un diàleg entre Lídia Jorge, Hugo Gonçalves i Mercè Ibarz, autors de tres obres que parlen sobre moments històrics clau del segle XX, que anirà seguit el 16 d'abril d'un altre protagonitzat per Sandro Veronesi i Lucia Solla Sobral.
El 17 d'abril hi haurà un diàleg entre Maria Rovira i Desirée de Fez, el 20 d'abril serà el torn d'Eudald Espluga i Donatella di Cesare i el 21 d'abril el d'Ömer Zülfü Livaneli i Burhan Sönmez, sobre literatura i compromís polític.
Tancarà el cicle el 21 d'abril la premi Nobel de Literatura Han Kang al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per reflexionar sobre els mecanismes de construcció de les seves històries i la literatura com una eina per lluitar contra l'oblit.