Han Kang: "La literatura i l'art estan sempre de part de la vida"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora sud-coreana Han Kang, Premi Nobel de Literatura el 2024, ha assegurat que en un context com l'actual cal mantenir l'esperança: "La literatura i l'art estan sempre de part de la vida".
En una roda de premsa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i preguntada pel context mundial actual amb les guerres i l'auge de l'extrema dreta, ha afirmat que s'està vivint "èpoques fosques, és una veritat difícil de rebutjar".
Han Kang ha subratllat que aquesta mena d'èpoques fosques s'han viscut anteriorment, però que aquesta vegada s'està arribant "a un pic on la història és més fosca".
No obstant això, ha emfatitzat que, malgrat viure aquestes èpoques tan fosques sempre la sorprèn que apareix gent que vol "sobreviure, cuidar i guarir", i ha dit que l'esperança no ha de ser una cosa fràgil ni tan impossible amb un cor ple de propòsit.
"L'art o la literatura ens permet estar plens d'esperança. Ser més empàtics i tolerants", ha subratllat l'autora de 'La vegetariana'.
En la seva primera visita a Barcelona després de rebre el Nobel de Literatura, Han Kang ha assegurat que el guardó no "ha canviat" gens el seu interior i que continua portant la mateixa vida, escrivint i tenint els mateixos pensaments i sensacions que anteriorment.
"Si alguna cosa ha canviat és que de sobte la gent pel carrer em parla o em vol abraçar. És confús, però ho fan amb bones intencions", ha explicat.
SANT JORDI
Han Kang ha dit estar il·lusionada i amb "moltes expectatives" de viure la diada de Sant Jordi a Barcelona, amb els carrers dedicats als llibres i la literatura.
"La lectura ocupa gran part de la meva vida", ha assenyalat l'escriptora, i ha afegit que en arribar al CCCB va visitar l'exposició sobre Mercè Rodoreda i li van regalar 3 llibres, i que li va semblar molt interessant per conèixer la seva escriptura i la història de Catalunya.
Ha subratllat que tenia tant amor als llibres que va obrir una llibreria a Seül, i ha explicat que per Sant Jordi vol visitar llibreries per veure quins destaquen: "Per mi el llibre sempre va ser important".
Han Kang acaba de publicar a Espanya 'Tinta i sang' (Random House en castellà i La Magrana en català), una novel·la publicada a Corea el 2010, amb aires de novel·la negra en la qual una pintora mor en un accident de cotxe i una amiga obre una investigació per desmentir que es va suïcidar.
'Tinta i sang' es va publicar just després de 'La vegetariana', per la qual cosa l'autora ha dit que va buscar que fossin molt diferents sense seguir les "pautes tradicionals" del gènere 'noir' en una novel·la que per ella tracta sobre l'amor.
L'escriptora ha dit que quan escriu dona molta importància als sentits i que intenta sentir amb el seu propi cos per escriure d'una manera més detallada: "Estem fent servir el cos com una eina", ha afegit.
NOVA NOVEL·LA
Per l'autora, "la novel·la és el que vol escriure cada escriptor" i permet aquesta llibertat, cadascú té la seva manera d'expressar-se, de formular-se les preguntes, i en el seu cas ha anat variant en assenyalar que quan rellegeix una novel·la escrita fa anys, com 'Tinta i sang', s'adona de com n'era de diferent.
Sense voler-ne donar gaires detalls per no fer que la màgia s'esvaeixi, Han Kang ha explicat que està en el procés d'escriptura d'una nova novel·la, la "més personal" que ha escrit ja que parla de la seva família.
Ha celebrat que la literatura coreana sigui cada vegada més traduïda al món perquè està permetent descobrir el "gran valor" que té i que els seus autors siguin més coneguts.