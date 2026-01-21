La jutgessa de guàrdia de Vilafranca (Barcelona) va al lloc del descarrilament del tren de Gelida

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Barcelona) s'ha desplaçat al lloc on aquest dimarts ha descarrilat un tren de la línia R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) en caure un mur de contenció, per aixecar el cadàver de la víctima i obtenir informacions inicials sobre els fets.
D'aquesta forma, el cas passa a estar sota investigació judicial, segons ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una anotació a 'X' recollit per Europa Press.
L'accident ferroviari ha causat 1 mort i també 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 lleus.