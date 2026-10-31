La jutgessa decreta presó provisional i sense fiança per al presumpte fundador de Blocus Espanya

VALÈNCIA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La magistrada de guàrdia de Torrent (València), de la plaça número 2 de la Secció d'Instrucció d'aquest Tribunal d'Instància, ha decretat l'ingrés a la presó provisional i sense fiança del presumpte fundador de Blocus Espanya.
Aquesta presó preventiva té el caràcter de comunicada, excepte en el que concerneix a l'accés als ordinadors o qualsevol altre tipus de dispositiu al centre penitenciari que li permeti accedir a xarxes socials, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en xarxes socials.
El detingut està investigat en una causa oberta per delictes d'organització criminal destinada a la incitació per cometre desordres públics, robatoris amb força en comerços i danys, sense perjudici d'ulterior qualificació.
La Guàrdia Civil va detenir aquest divendres a Picanya (València) al "presumpte fundador i principal impulsor" a Espanya del moviment Blocus, al que vincula amb les convocatòries difoses en xarxes socials que, sota l'aparença de protestes estudiantils, cercava dur a terme saquejos en comerços i actes violents. Al investigat, de 20 anys, se li atribueix la creació i administració de grups de Telegram des dels quals es coordinaven aquestes accions.