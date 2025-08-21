La jutgessa acorda internament tancat per a un menor per la mort d'un jove a Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa d'instrucció de Lleida en funcions de guàrdia ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest dijous per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove de 18 anys després d'una baralla a Tàrrega (Lleida).
Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Europa Press, es tracta d'una causa oberta per homicidi.
La baralla es va produir sobre la 1 del matí al carrer Sant Pelegrí on el jove detingut ha agredit presumptament i "greument" a un altre jove, que va ser traslladat a l'hospital, on va morir entre les 4 i les 5 de la matinada.