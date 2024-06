Jutgen tres homes acusats de prostituir i violar menors tutelades a Barcelona

Fiscalia demana entre 14 i 20 anys de presó per als acusats



BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

La secció 3 de l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts i fins dijous tres homes acusats de prostituir i violar menors tutelades d'un centre de Barcelona.

Segons l'escrit de la fiscal, en data indeterminada, però a principis del 2022, un d'ells va contactar a través d'Instagram amb una de les víctimes, que en aquell moment tenia 17 anys i estava tutelada per la Generalitat de Catalunya.

Arran del missatge, l'acusat va començar una relació sentimental amb la menor entre febrer i juny d'aquell any, i en diverses ocasions va portar la seva parella al seu domicili, "el lloc habitual de punt de reunió dels tres processats".

"Després de guanyar-se la confiança" de la menor, que s'escapava del centre per anar al pis, els va parlar d'ell a altres companyes del mateix centre, una de 16 anys i una altra de 14.

"SITUACIÓ DE VULNERABILITAT"

"Cadascun dels processats, sent conscients que totes les perjudicades eren menors d'edat en situació de vulnerabilitat, van començar a realitzar accions encaminades a satisfer els seus desitjos sexuals, fins i tot sabent que no intervenia el consentiment de cap d'elles", explica.

A l'interior del pis, les menors consumien substàncies que els provocaven un estat de semiinconsciència que "aprofitaven els processats".

Un d'ells, quan una menor es trobava en un estat d'intoxicació, li va oferir diners a canvi que mantingués relacions sexuals amb els altres dos.

També els van oferir begudes "adulterades amb algun tipus de substància il·lícita", i les van agredir sexualment, segons la fiscal.

Al pis de l'acusat es van trobar bossetes de plàstic amb cocaïna, i amfetamina, metamfetamina, dimtilamfetamina i antipsicòtics, que anaven a vendre a tercers.

A LA PRESÓ DES DEL 2022

Els acusats es troben a la presó provisional, comunicada i sense fiança des del 29 de juliol del 2022, i els fets relatats són constitutius de tres delictes de prostitució, explotació sexual i corrupció de menors; quatre delictes d'agressió sexual amb penetració i un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues.

Així doncs, la Fiscalia demana 15 anys de presó i 13.256 euros de multa per a un dels acusats; 20 anys de presó i 25.920 euros de multa per a un altre, i 14 anys de presó i 296 euros de multa per a un altre.

A més, els acusats hauran de donar entre 37.000 i 38.000 euros com a indemnització a les víctimes per les lesions psíquiques ocasionades.