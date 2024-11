Jutgen una banda radicada a Barcelona que viatjava a Mallorca per assaltar xalets de luxe

PALMA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma celebra aquest dilluns i aquest divendres (10.00 hores) el judici contra cinc persones, la majoria d'elles d'origen xilè, acusades de viatjar expressament a Mallorca des de la península per assaltar xalets de luxe a Calvià i Andratx.

La Fiscalia demana per als processats, acusats de diversos delictes de robatori amb força, participació en grup criminal, usurpació d'estat civil i tràfic de drogues, penes de presó que sumen 88 anys.

El Ministeri Públic demana igualment indemnitzacions als perjudicats que ascendeixen en total a més de 140.000 euros, a més de les quantitats que resultin de la valoració de diversos objectes robats.

Segons l'escrit d'acusació, la banda estava radicada a Barcelona i feia viatges curts a Mallorca, normalment a l'estiu i de 10 dies de durada com a màxim per cometre els assalts en habitatges de persones amb alt poder adquisitiu. A més, es dedicaven al tràfic de MDMA, amfetamines i ketamina.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal atribueix a la banda, desarticulada per la Guàrdia Civil a l'agost del 2023, diversos assalts a habitatges de luxe en els quals van arribar a apoderar-se de rellotges i articles d'alta gamma, així com gran quantitat de joies i diners en efectiu. A més, els acusats viatjaven i llogaven cotxes per als seus desplaçaments amb identitats falses.