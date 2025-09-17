Publicat 17/09/2025 21:46

Juristes per Palestina congrega a unes 200 persones davant del consolat d'Israel a Barcelona

Unes 200 persones durant una concentració de Juristes per Palestina, davant del consolat d'Israel a Barcelona, a 17 de setembre de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'associació Juristes per Palestina ha congregat aquest dimarts a la nit a unes 200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, davant del consolat d'Israel a la capital catalana.

La protesta, oberta tant a juristes com al públic en general, pretenia assenyalar des de l'àmbit jurídic la situació a Gaza i reclamar que s'apliqui el Dret Internacional i que es respectin els drets humans.

Com proposava l'associació, molts dels assistents han acudit a la protesta amb toga o roba fosca per reivindicar la posició de la funció pública del Dret en el conflicte.

Contador