Juristes per Palestina congrega a unes 200 persones davant del consolat d'Israel a Barcelona

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'associació Juristes per Palestina ha congregat aquest dimarts a la nit a unes 200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, davant del consolat d'Israel a la capital catalana.
La protesta, oberta tant a juristes com al públic en general, pretenia assenyalar des de l'àmbit jurídic la situació a Gaza i reclamar que s'apliqui el Dret Internacional i que es respectin els drets humans.
Com proposava l'associació, molts dels assistents han acudit a la protesta amb toga o roba fosca per reivindicar la posició de la funció pública del Dret en el conflicte.