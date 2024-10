Junts proposa Miquel Calçada i ERC Sergi Sol com a consellers de RTVE

BARCELONA/MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha proposat Miquel Calçada i ERC Sergi Sol com a candidats per formar part del Consell d'Administració de RTVE, segons consta en el document presentat aquest dimecres pel PSOE i els seus socis a la Mesa del Congrés i recollit per Europa Press.

El PSOE, Sumar, el PNB, Podemos, ERC i Junts han presentat la llista de candidats, entre els quals hi ha Esther de la Mata, directora de Comunicació del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; o l'exdirector de Continguts de RTVE José Pablo López, que va ser destituit al març enmig del polèmic fitxatge de David Broncano.

L'acord subscrit l'han presentat a la Mesa de la cambra baixa després que el reial decret per a la reforma de la corporació hagi estat convalidat en un ple extraordinari, amb l'absència del PP i VOX.

En la llista, Podemos ha inclòs Mariano Muniesa, periodista musical, especialitzat en el món del heavy-metal i del rock en general, que va participar en la candidatura de Pablo Iglesias en les eleccions del 2021 a la Comunitat de Madrid, en el lloc número 30.

Per la seva banda, Sumar ha inclòs en la llista de candidats al Consell d'Administració la periodista esportiva de TVE Paloma del Río i María Teresa Martín.