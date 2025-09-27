Junts insta l'Estat a garantir el vot accessible a persones amb discapacitat en eleccions locals i per correu

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts al Congrés ha presentat, per debatre en la Comissió Constitucional, una Proposició no de llei que insta el Govern espanyol a "les modificacions necessàries" de l'article 87 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per establir els "procediments de votació, mitjans de suports o adaptacions" que garanteixin el sufragi de persones amb discapacitat i que el sistema de vot amb persona de confiança sigui "excepcional i voluntari".
"El sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança ha de passar a ser d'aplicació excepcional i voluntària per a l'elector, i no obligatori per defecte de regulació legal o d'adaptacions, com passa en el cas de les eleccions locals i de les modalitats no presencials de votació", diu el text de la PNL, a què ha tingut accés Europa Press.
Proposa regular "un procediment de votació per a les persones cegues i amb discapacitat visual" que els permeti votar "garantint el secret del vot".
També demana les eines necessàries perquè aquest procediment s'apliqui a les eleccions locals, al vot per correu i al vot dels residents a l'estranger, regulant la possibilitat d'enviar a casa seva la documentació de vot accessible per als electors que ho demanin.
Segons recorda Junts, el 2007 es va desenvolupar un procediment de vot accessible per a les persones cegues i "es va donar un primer gran pas", però "la regulació del procediment de vot accessible va abordar la qüestió de forma incompleta".
Per exemple, apunta que en les eleccions a Corts Generals, Parlament Europeu i autonòmics, així com en els referèndums, "només es garanteix el procediment de vot accessible en la modalitat de vot presencial en el col·legi electoral, no en la resta de les modalitats de votació com són el vot per correu, i el dels ciutadans residents a l'estranger".
A més, critica que "s'ha exclòs la regulació d'un procediment de vot accessible en les eleccions locals que, de facto, obliga les persones amb discapacitat visual a votar sense una altra alternativa mitjançant persona de confiança".
El grup parlamentari defensa que, segons l'article 29 de la Convenció de l'ONU de drets de les persones amb discapacitat, "resulta evident i indiscutible l'obligació de l'Estat Espanyol de garantir a les persones amb discapacitat, amb caràcter general, el ple exercici del dret de sufragi, amb secret i autonomia, valent-se para això dels mitjans tecnològics i de suport necessaris".
"Només excepcionalment --indica Junts-- la Convenció empara la utilització del sistema de vot mitjançant persona de la seva confiança". Però estableix dos requisits: "Que sigui necessari per garantir la lliure expressió de la voluntat de les persones amb discapacitat com a electors; i a petició de les pròpies persones amb discapacitat".