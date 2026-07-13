La Junta d'Andalusia preveu una nova desescalada de l'incendi a Los Gallardos

ALMERIA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha estimat aquest dilluns una nova desescalada sobre la situació de l'incendi forestal a Los Gallardos (Almeria), que "camina cap al control i posterior extinció" després de quatre dies de lluita contra les flames per part de l'Infoca, l'UME i altres equips operatius.
En una entrevista a Canal Sur Radio, recollida per Europa Press, el conseller ha recordat que el foc va quedar estabilitzat diumenge després d'haver arrasat 7.000 hectàrees de terreny, de manera que "no hi ha flames" i "té absoluta seguretat", la qual cosa va permetre obrir totes les carreteres i facilitar el retorn complet dels 1.600 evacuats.
Segons el darrer comunicat de l'Infoca, l'incendi es manté en situació operativa 1 després d'haver-se estabilitzat diumenge a les 11.00 hores, per la qual cosa sobre el terreny es mantenen 40 efectius i tres vehicles autobomba aquest dilluns al matí.
El responsable andalús d'Emergències ha detallat que durant les darreres hores s'han mantingut les condicions "favorables" per mitigar el sinistre, amb un vent "baix" d'entre 10 i 15 quilòmetres per hora i una humitat relativa del 82 per cent, la qual cosa "afavoreix la tasca de consolidació" dels grups d'especialistes contra l'aparició de punts calents.
D'altra banda, el conseller ha lamentat la mort d'una dona de 93 anys d'origen britànic que estava ingressada a l'Hospital Universitari Torrecárdenas d'Almeria amb cremades al 20 per cent del cos i patologies prèvies des de divendres a la nit, que s'afegeix als altres 12 morts. "Malauradament hem de traslladar el nostre pesar i el de tot el Govern andalús a la seva família i amics", ha afegit.
El titular andalús de Presidència ha incidit en la virulència del foc, que es va propagar a una velocitat de "cent metres per minut", va avançar 15 quilòmetres en amb prou feines hora i mitja i es va amplificar a altres termes municipals com Bédar, Antas, Lubrín i fins i tot Sorbas. Segons ha recordat, fins a 32 mitjans aeris van arribar a actuar en un sol dia per estabilitzar-lo.