BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat la mort del president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Enric Morist, "una persona generosa, compromesa, constructora de consens".

"Sense ell no ens podríem imaginar un país més just i més lliure", ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press.

S'ha mostrat sorprès per la seva mort sobtada i ha afegit: "Et trobarem a faltar".