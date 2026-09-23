Julio Manrique recupera el conte 'Bouvetoya' al Teatre Lliure de Barcelona

Es va estrenar en el Festival Temporada Alta en plena pandèmia
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El director Julio Manrique recupera al Teatre Lliure de Barcelona l'obra 'Bouvetoya (La necessitat d'una illa)', muntatge que va obrir el Festival Temporada Alta de Girona 2020 en plena pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors i vertígens actuals com l'auge de l'extrema dreta.
En una roda de premsa, Manrique, també director del Lliure, ha subratllat que es manté l'essència del "conte" sobre l'amistat i l'amor al teatre que es va representar en una única ocasió el 2020 amb ressons distòpics de la pandèmia, però ara hi apareixen fantasmes de l'actualitat amb un aspecte més polític.
'Bouvetoya', que es podrà veure de l'1 al 25 d'octubre a l'Espai Lliure de Montjuïc, planteja la història del viatge emprès per un grup d'amics a l'illa més remota del món, una idea que va sorgir en ple període de confinaments pel coronavirus i la paralització de l'activitat teatral.
Manrique ha dit que es tracta d'un viatge "delirant, poètic, tendre i divertit" que també és un viatge de reconstrucció que els torna a posar en contacte amb ells mateixos, amb el grup i amb la necessitat del teatre.
En la distopia estrenada el 2020, la història se situava el 2026, i ara en aquesta actualització, que també serveix per celebrar el 50è aniversari del Teatre Lliure perquè parla de la fe en la creació i l'art, se situa el 2030 connectant amb les pors actuals.
L'obra, que el teatre publicarà en coedició amb l'editoral Comanegra, està coescrita per Manrique, Sergi Pompermayer, Ivan Benet i Cristina Genebat, aquests dos últims també formen part del repartiment juntament amb Mireia Aixalà, Damien Bazin, Xavier Ricart, Marc Rodríguez i Andrew Tarbet.
Benet ha dit que hi ha hagut un procés de "retocs" en l'obra representada el 2020, amb un context de canvis polítics i una cultura en una mala posició, i Genebat ha dit que l'obra funciona perfectament en el context actual.