Julio de 2023, el mes més calido al món des que hi ha registres, segons l'OMM

El 6 de juliol de 2023 va ser el dia més calorós, amb una temperatura mitjana en tot el planeta de 17,08ºC



MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Aquest mes de juliol de 2023 s'ha convertit en el més càlid al món des que hi ha registres, segons ha donat a conèixer l'Organització Meteorològica de Mundial (OMM, per les seves sigles en anglès) després d'analitzar les dades d'ERA5 del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) de la Unió Europea.

En concret, la temperatura mitjana global de l'aire en la superfície durant els primers 23 dies de juliol de 2023 ha estat de 16,95ºC, "molt per damunt" dels 16,63ºC registrats per a tot el mes de juliol de 2019, que fins avui ostentava el rècord del juliol més càlid registrat.

A més, la temperatura va aconseguir el seu valor diari més alt el passat 6 de juliol de 2023, amb 17,08°C, seguit del 5 i 7 de juliol. Juliol va aconseguir en els seus inicis el rècord diari de temperatura mitjana global de l'aire en la superfície del 3 al 6 de juliol. Des de llavors, tots els dies han estat més calorosos que el rècord anterior de 16,80ºC, corresponent al 13 d'agost de 2016.

Les dades d'ERA5 reflecteixen que les primeres tres setmanes de juliol han estat el període de tres setmanes més calorós registrat, on la temperatura mitjana mundial va superar temporalment el llindar d'1,5°C per sobre del nivell preindustrial durant la primera i la tercera setmana del mes.

Aquestes altes temperatures s'han relacionat amb les ones de calor que s'han produït en gran part d'Amèrica del Nord, Àsia i Europa, així com els incendis forestals soferts en països com el Canadà i Grècia, que han tingut un gran impacte en la salut de les persones, el medi ambient i l'economia.

Així mateix, des del passat mes de maig, la temperatura mitjana global de la superfície del mar ha estat molt per sobre dels valors observats anteriorment per a l'època de l'any.

Per tot això, és molt probable que juliol de 2023 sigui el juliol més calorós i també el mes més calorós registrat, després d'un juny marcat per les altes temperatures. Segons les dades d'ERA5, el mes més calorós registrat anteriorment va ser juliol de 2019.

"EBULLICIÓ GLOBAL"

"No hem d'esperar a final de mes per saber això. Si no hi ha una mini-Edat de Gel en els propers dies, juliol de 2023 trencarà rècords en tots els àmbits", ha afirmat en roda de premsa el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, per qui "l'era de l'escalfament global ha acabat, hem entrat en la de l'ebullició global".

"Segons les dades publicades, juliol ja ha vist el període de tres setmanes més calorós mai registrat; els tres dies més calorosos registrats; i les temperatures oceàniques més altes per a aquesta època de l'any. Per a vastes parts d'Amèrica del Nord, Àsia, Àfrica i Europa, és un estiu cruel. Per a tot el planeta, és un desastre. I per als científics, és inequívoc: els humans tenen la culpa", ha asseverat Guterres.

L'OMM prediu que existeix un 98% de probabilitat que almenys un dels propers cinc anys sigui el més càlid mai registrat i un 66% de probabilitat de superar temporalment els 1,5°C per sobre de la mitjana de 1850-1900 durant almenys un dels cinc anys.

Per al director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) en ECMWF, Carlo Buontempo, les temperatures rècord "són part de la tendència d'augments dràstics en les temperatures globals".

"Les emissions antropogénicas són, en última instància, el principal impulsor d'aquestes temperatures en augment. És poc probable que el rècord de juliol romangui aïllat aquest any, els pronòstics estacionals de C3S indiquen que és probable que les temperatures en àrees terrestres estiguin molt per sobre de la mitjana, superant el percentil 80 de la climatologia per a l'època de l'any", ha alertat.

Per la seva banda, el secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial, Petteri Taalas, ha afegit que "el clima extrem que va afectar a milions de persones al juliol és, lamentablement, la dura realitat del canvi climàtic i una bestreta del futur". "La necessitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle és més urgent que mai. L'acció climàtica no és un luxe sinó una obligació", ha assegurat.

Els serveis meteorològics i hidrològics nacionals també han donat a conèixer una sèrie de registres de temperatura diaris i d'estació. D'aquesta manera, la Xina va establir un nou rècord nacional de temperatura de 52,2°C el passat 16 de juliol a la ciutat de Turpan, a la província de Xinjiang, segons l'Administració Meteorològica de Xinesa.

No obstant això, l'informe provisional 'Estat del clima mundial 2023' de l'OMM, que es presentarà en la COP28 el proper mes de desembre, incorporarà detalls dels nous rècords nacionals de temperatura.

Malgrat les altes temperatures d'aquest mes, a Europa continental el rècord de temperatura es manté en els 48,8°C a Sicília que es van aconseguir en 2021, el passat 11 d'agost.