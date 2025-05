Julieta vol "aterrar el pop al carrer" amb '23', el seu nou àlbum majoritàriament en català

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

La cantant catalana Julieta ha presentat aquest divendres '23', el seu segon àlbum d'estudi de perspectiva autobiogràfica i majoritàriament en català amb el qual pretén "aterrar el pop al carrer".

L'àlbum, produït per Phoac, pretén reflectir l'experiència vital de la cantant en tenir 23 anys, segons ha informat Sony Music España aquest divendres en un comunicat.

"Tots inventem històries de com serà la nostra vida, i en créixer te n'adones que res d'això és real" ha expressat Julieta com a inspiració per a aquest àlbum i ha afegit, textualment, que el conte perfecte no és més que un decorat.

El nou àlbum compta amb 8 cançons: 'Els Contes', 'Tornado', 'L'amor de la meva vida', 'Taxi', 'M'oblido d'oblidar-te', 'Loba', 'Bruna' i 'Amics per sempre'.

'Els 23 tour' va començar la gira el 24 d'abril a Lleida i té de moment 15 actuacions confirmades que inclouen el Share Festival de Barcelona, el Big Sound Festival de València, el Canet Rock, el BBK Live de Bilbao i el Brava Madrid.