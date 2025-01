Julia Otero, Premi d'Honor de la Comunicació 2024, defensa treballar per a tota Espanya des de Barcelona

Moret (Diputació de Barcelona) reivindica el periodisme de proximitat i defensa el rigor periodístic

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha lliurat aquest dimecres el Premi d'Honor de la Comunicació 2024 a la comunicadora Julia Otero a l'acte dels 37 Premis de Comunicació Local, que s'ha celebrat al Paraninf de la Diputació i al que també ha assistit la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Otero, premiada per la seva trajectòria, ha reivindicat la seva fidelitat a la ciutat de Barcelona: "Sempre he defensat seguir treballant a la meva ciutat, des d'aquí. I treballar per a tota Espanya des de Barcelona vol dir desenvolupar una altra mirada sobre les coses".

Així mateix, s'ha mostrat orgullosa de la seva tossuderia, que li ha fet "rebutjar sempre totes les pressions i tots els cants de sirena per anar a treballar a Madrid", i ha advocat per mantenir Catalunya, textualment, al centre de producció.

"EL FUTUR POT SER UN MALSON"

La premiada ha fet al·lusió a la nova era que obre el retorn del republicà Donald Trump a la Casa Blanca, amb la qual "arriba l'autèntica llibertat d'expressió", i no la coneguda i defensada pels periodistes.

"Sense ciutadans formats i ben informats, el futur pot ser un malson", ha advertit, alhora que ha fet una crida a defensar el codi ètic del periodisme i, en les seves paraules, aconseguir que la ignorància torni a fer vergonya.

REFERENT PER A LA PROFESSIÓ

Moret ha recordat que Otero va començar la seva carrera al periodisme local, i ha destacat que, amb el pas dels anys, "s'ha convertit en un referent per a tota la professió".

"Trajectòries com la teva ens animen a seguir donant suport a una comunicació lliure, responsable i democràtica com la qual honrem amb els Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona", ha afegit Moret.

Moret l'ha descrit com a "una dona que fa comunicació de valor amb valors", entre els quals ha destacat la seva consciència de classe social.

PERIODISME DE PROXIMITAT

A la seva intervenció, Moret també ha expressat el compromís de la corporació amb els mitjans de comunicació local: "Defensant els mitjans de proximitat, el servei públic que feu, l'atenció que doneu a les persones, a la diversitat i al territori, defenseu la societat democràtica".

També ha defensat la necessitat de rigor periodístic i de responsabilitat, en un context en el qual la informació està en qüestió, i ha fet una crida a alçar-se "contra la mentida, l'odi i la desinformació".

DECISIÓ DEL JURAT

Els membres del jurat, integrat per Montse Abad, Joan Cal, Iolanda Casalà, Núria de José, Josep Maria Martí, Sara Muñoz i Josep Carles Rius, així com la Diputació, han reconegut Otero pel seu periodisme "honest i responsable", a més de ser una veu clara i decidida en defensa de la transparència informativa i el rigor periodístic, textualment.

Julia Otero va començar la seva carrera professional el 1977 a 'Ràdio Sabadell' presentant i dirigint l'espai de cinema 'Protagonista, el cine', així com diversos programes musicals, i el 1979 va passar a Ràdio Joventut de Barcelona presentant el magazine 'Toques de fiesta'.

A la ràdio, ha treballat també a Ràdio Miramar, Punto Radio i des de 2007 a Onda Cero, presentant i dirigint 'Julia en la Onda', i en l'àmbit televisiu ha presentat i dirigit programes com '3x4', 'La Luna', 'La Ronda', 'Un Paseo por el Tiempo' i 'Las Cerezas' de TVE, així com 'La Columna' i 'No em ratllis' a TV3, a més de col·laborar amb diaris.

ALTRES PREMIS

A l'acte també s'han distingit 'El 9 Nou' amb el premi Tasis Torrent de Premsa Local i Comarcal; TAC12, la Televisió Pública del Camp de Tarragona, Alt Camp i Conca de Barberà, amb el Miramar de Televisions Locals, i Ràdio Tordera amb el premi Rosalia Rovira de Ràdios Locals.

Així mateix ha atorgat el Premi al millor contingut de vídeo a la sèrie documental 'Rumba Zivindorri' de la Veïnal TV, de Barcelona; el Premi al millor contingut d'àudio al programa 'Ui, si aixequés el cap' de Ràdio Capital de Palafrugell (Girona), i el Premi al millor contingut multimèdia al projecte 'Geminades, literatura de proximitat' de TotHoSap! Penedès-Garraf.

84 CANDIDATURES

L'Ajuntament de Berga (Barcelona) ha rebut el Premi a la millor iniciativa comunicativa de la província de Barcelona al projecte 'La Patum tot l'any', en una edició en la qual han concorregut un total de 84 candidatures.

La Diputació de Barcelona va convocar aquests premis de forma ininterrompuda des de 1981 fins a 2012, i en els últims 4 anys només s'han lliurat en les categories de televisió i ràdio, a través de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), en l'àmbit del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC) que se celebra cada any a Granollers (Barcelona).

Aquest any la Diputació ha recuperat les 7 categories dels premis "per ressaltar el valor democràtic de la comunicació local, que dona veu als ciutadans en un context marcat per l'amenaça de la desinformació".