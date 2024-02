Judith Colell demana que el cinema sigui "qüestió d'Estat" i exigeix 'tolerància zero' amb els abusos

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha demanat aquest diumenge a les autoritats que el cinema es consideri una "qüestió d'Estat" i ha exigit 'tolerància zero' amb els casos de presumptes abusos en el sector.

En el seu discurs durant la gala dels 16 Premis Gaudí que se celebra en el CCIB, ha subratllat que ha estat un "bon any" per al sector però que ha de tenir continuïtat i no dependre de la bona voluntat de l'executiu de torn, en presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, entre altres autoritats.

També s'ha dirigit a la ministra d'Educació, Pilar Alegría, per reclamar la introducció del cinema a les aules, i ha afegit que els nens i adolescents han crescut envoltats d'audiovisual "sense eines per llegir-ho i fer-ho servir amb sentit crític", per la qual cosa ha defensat ensenyar a llegir i escriure en lletres i imatges.

Ha remarcat que, tot i ser un bon any per al sector, pateix "precarietat" laboral, amb un 77% dels intèrprets que guanyen menys de 12.000 euros anuals.

ABUSOS

Sobre les denúncies de casos de presumptes abusos en el sector del cinema, ha afirmat que "cada cas fa mal" i que l'Acadèmia defensa la 'tolerància zero' i disposa d'un Servei d'atenció i prevenció dels abusos.

"Com a acadèmia tenim una responsabilitat amb la professió, i aquesta responsabilitat obliga a no fer de la cua del lavabo amb les amigues l'espai més segur per a les dones", ha advertit.

Judith Colell ha defensat no caure en l'edadisme en un moment d'eclosió del cinema fet per dones i en què la seva presència no és una excepció, i ha animat a aixecar-se de les seves butaques totes les dones en la gala nascudes els anys 40, 50, 60 i 70: "No caiguem en l'oblit".