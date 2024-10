Judith Colell comença el rodatge del thriller 'Frontera' amb Miki Esparbé i María Rodríguez Soto

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha començat aquest dilluns el rodatge del thriller històric 'Frontera', protagonitzat per Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Bruna Cusí i Jordi Sánchez.

També formen part de l'elenc Kevin Janssens i Joren Seldeslachts i el rodatge discorrerà durant 6 setmanes a la comarca del Pallars (Lleida) i a localitzacions al voltant de Barcelona, ha informat la productora Diagonal aquest dimecres en un comunicat.

La pel·lícula serà coproduïda per Diagonal (Banijay Iberia), Coming Soon Films i Bulletproof Cupid, i Colell, juntament amb els guionistes Miguel Ibáñez Monroy i Gerard Giménez, oferirà un llargmetratge inspirat en històries reals de persones que es van arriscar a saltar-se les normes per ajudar els jueus que escapaven de la repressió nazi.