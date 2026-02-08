Judith Colell (Acadèmia del Cinema) subratlla que el cinema català és una "realitat sòlida"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha defensat, la nit d'aquest diumenge en la gala dels Premis Gaudí, que el cinema català és una "realitat sòlida" i que s'està projectant amb èxit internacionalment.
En el seu discurs, ha afirmat que els Premis Gaudí "deixen enrere l'adolescència" amb aquesta 18 edició i que ho fa en el Liceu de Barcelona, un lloc que combina tradició i risc.
Ha afirmat que el cinema en versió catalana viu un "moment dolç" gràcies a la constància i que ha aconseguit que els pressupostos de les produccions es doblin els últims quatre anys.
Colell ha dit que les produccions catalans han trobat públic i complicitat, tant a les sales com als festivals europeus, com mostra la presència en certàmens de "prestigi".
La presidenta de l'Acadèmia ha condemnat tot tipus de violència, especialment a Gaza, que viu una "situació insuportable", i ha reivindicat el cinema com a espai de memòria i lloc on explicar històries com a forma de defensar la vida.