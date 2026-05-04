Judith Butler, honoris causa per la UAB: "Totes les democràcies s'han de renovar"

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La filòsofa nord-americana Judith Butler ha assegurat aquest dilluns que la democràcia és un impuls col·lectiu que cal continuar construint: "No hi ha cap grup que hagi establert la democràcia i hagi donat per acabat el projecte. No, totes les democràcies s'han de renovar".
En el discurs de la seva investidura com a doctora honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha afegit: "I per a aquells que viuen en democràcies en crisi, s'ha de renovar en la direcció de fer possible aquell potencial que mai abans havia estat possible", informa la universitat en un comunicat.
Butler ha afirmat que l'obligació primordial de la universitat és generar el potencial que ajudi a conèixer-se i a trobar espais de col·laboració "amb el poder de transformar el món".
"Ningú no ha marcat la diferència per si sol", ha sostingut la pensadora, per qui cal imaginar conjuntament el món en què es vol viure, afirmant la vida, l'amor, la llibertat, la igualtat i una forma de justícia més enllà de la venjança.
Recordant que ha rebut el doctorat honoris causa a proposta de la Facultat de Traducció i Interpretació, ha dedicat unes paraules contra la forma actual de l'imperialisme en relació amb la traducció: "L'objectiu de la traducció no és convertir cada text en un text en anglès. Això seria un projecte cap al monolingüisme, i el nostre món hauria d'anar en una altra direcció".
El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacat que les aportacions de Butler estimulen la reflexió rigorosa i exigent, i ha lloat la seva "visió crítica però esperançada".
Durant la investidura, un grup d'estudiants ha entrat a la sala per mostrar solidaritat amb la Global Sumud Flotilla, i el rector ha expressat el seu rebuig a l'atac i ha exigit "la posada en llibertat de les persones retingudes il·legalment".