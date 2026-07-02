Jucil demana la "dimissió irrevocable" de Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), Ángel Lezcano, ha demanat la "dimissió irrevocable" del Ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) de l'institut armat, Manuel Llamas.
Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press aquest dijous arran de la imputació de González i Llamas per part del jutge que instrueix el cas Leire Díez després de trobar indicis de prevaricació i obstrucció a la justícia, "dos delictes incompatibles amb el càrrec que representen".
"La Guàrdia Civil és una institució per perseguir delictes, i avui dia aquests dos càrrecs no poden continuar gestionant aquesta responsabilitat perquè és incompatible", ha assegurat el secretari general de Jucil.
Quant a Marlaska, Lezcano considera que és el "responsable" d'haver mantingut aquestes dues persones i que aquests fets han perjudicat la imatge de l'institut armat.
"L'honor és la nostra principal divisa", ha recordat Lezcano, que ha assenyalat que Jucil s'ha personat com a acusació popular per depurar tot el que hagi ocorregut en el passat.