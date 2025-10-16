Juan del Val, Premi Planeta: "Sense amor ens va molt malament i en aquest moment és molt necessari"

"No canviarà res a la meva vida per una crítica bona ni per una crítica dolenta", assegura
L'escriptor i comunicador madrileny Juan del Val, guanyador del Premi Planeta 2025 amb 'Vera, una historia de amor', obra protagonitzada per una dona de mitjana edat de classe alta: "Sense amor ens va molt malament i crec que en aquest moment en aquest món és molt necessari".
En una entrevista d'Europa Press, ha considerat que sempre cal explicar l'amor, viure'l i transmetre'l a través de la literatura: "Al final és que som amor i si no som amor ens va malament".
Del Val ha explicat que la història li va anar sorgint a mesura que anava escrivint, no sorgeix d'una espurna, sinó que "tenia un personatge clar a explicar, la seva evolució" i volia parlar de l'amor amb interessos.
La novel·la tracta sobre Vera, una dona que trenca amb el seu matrimoni buit amb un marquès i que inicia una apassionada relació amb Antonio, més jove que ella i d'origen humil, que el condueix a un procés d'alliberament que li ensenya la veritable cara del seu exmarit.
L'escriptor ha assegurat que en anteriors novel·les els personatges potents eren femenins, però que en aquesta també ha volgut construir un Antonio interessant i alliberat, "sempre en funció de Vera".
REIVINDICACIÓ DE L'ENTRETENIMENT
Tant a l'hora de rebre el premi com en la roda de premsa posterior, Del Val va fer una defensa de l'entreteniment: "Entretenir és molt difícil i em sembla que és un exercici de generositat també i per això el reivindico", ha assegurat.
Així mateix, ha considerat un error entendre que una cosa comercial és en si mateix dolent o d'inferior categoria: "Jo no puc dir que tot allò comercial sigui bo però tampoc no dir que tot allò comercial sigui dolent", ha dit.
Preguntat per l'exposició mediàtica que tindrà amb el Premi Planeta sumat a la seva condició de comunicador televisiu, ha assegurat que està "encantat" amb la seva feina televisiva en programes com 'El hormiguero' i 'La roca'.
RESPECTE A LA LITERATURA
Ha subratllat que té "moltíssim respecte" a escriure i a la literatura, després de remarcar que considera que un és allò que escriu, i ha dit estar content amb el tracte rebut per la crítica amb les seves anteriors obres.
No obstant això, ha admès que la seva exposició amb un Premi Planeta serà sideral i que caldrà veure què vindrà, però ha afegit: "No canviarà res a la meva vida per una crítica bona ni per una crítica dolenta".
RESPECTE ALS LECTORS
Ha ressaltat la importància que atorga als lectors, als qui intenta "no faltar mai al respecte a la seva intel·ligència", que els la pressuposa i que comporta un esforç per la seva banda de no haver d'explicar-los-ho tot.
Ha afirmat que considera que el lector ha de tenir una participació en l'exercici de comunicació conjuntament amb l'escriptor, i ha incidit que respecta molt els lectors, tant els que disseccionen les novel·les d'una manera espectacular com els que llegeixen d'una manera més superficial tot i que es perdin detalls.
Ha considerat que els lectors de les seves anteriors novel·les notaran una evolució a 'Vera, una historia de amor', tot i que totes siguin novel·les de personatges, i ha explicat que com a lector li interessen aquells autors que "escriuen bé" i ha citat noms com Antonio Soler, Antonio Muñoz Molina i Ignacio Martínez de Pisón, entre d'altres.