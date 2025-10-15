Juan del Val guanya el Premio Planeta 2025 amb 'Vera, una historia de amor'

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i comunicador Juan del Val ha guanyat el 74 Premio Planeta, dotat amb un milió d'euros, amb la novel·la 'Vera, una historia de amor', ha anunciat aquest dimecres el jurat en un sopar literari en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Del Val es va presentar al guardó amb el pseudònim Elvira Torres i el títol 'No es tan fácil morir de amor' i la novel·la versa sobre una dona de mitja edat pertanyent a l'alta societat sevillana que trenca el seu matrimoni buit amb un marquès i una relació amb un jove més jove que ella li condueix a un procés d'alliberament personal.
L'escriptor va signar junt amb Nuria Roca 'Para Ana, de tu muerto' i 'Lo inevitable del amor', en 2017 va publicar la seva primera novel·la en solitari, 'Parece mentira', en 2019 va rebre el Premi Primavera de novel·la amb 'Candela' i en 2021 va publicar 'Delparaíso'.
El Premio Planeta 2025 ha rebut 1.320 originals, rècord de participació en un any en el qual s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari en la web del guardó.
El jurat d'aquesta edició està integrat per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas i la directora d'Editorial Planeta, Belén López, com a secretària amb vot.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)