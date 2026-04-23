Juan del Val després del Premi Planeta: "Sempre emociona Sant Jordi, però aquest any més"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El comunicador i escriptor Juan del Val ha explicat que l'emociona signar a Barcelona per la diada de Sant Jordi la seva novel·la 'Vera, una història d'amor', Premi Planeta 2025: "Sempre emociona Sant Jordi, però aquest any, encara més".
En unes declaracions a Europa Press, Del Val també ha destacat que és un dia de "moltíssim esforç i molt cansament", en referència a totes les signatures a les quals anirà durant el dia, però també de molta alegria.
Com a anècdota, explica que ja li han fet algun regal i peticions destacades durant aquest matí: "Sempre hi ha peticions estranyes, però s'agraeix l'emoció".