Juan Ramón Fuertes, nou president de la Fundació ProFuturo

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació ProFuturo, impulsora del programa d'innovació educativa amb tecnologia promogut per la Fundació Telefónica i la Fundació La Caixa, ha nomenat com a nou president del seu patronat Juan Ramón Fuertes, fins ara director general adjunt del projecte.

Juntament amb el nou president, el patronat de la Fundació ProFuturo queda conformat per Marc Murtra i Isidre Fainé com a vicepresidents, en la condició de president de la Fundació Telefónica i en representació de la Fundació La Caixa, respectivament, ha informat aquest dilluns la Fundació La Caixa en un comunicat.

També en formen part Josep Maria Coronas i Luis Prendes com a vocals, en la condició de director general de la Fundació La Caixa i en la de director general de la Fundació Telefónica, respectivament, i per Pablo de Carvajal com a secretari no patró, en la condició de secretari general i Afers Regulatoris de Telefónica.

En la direcció executiva del projecte es manté Magdalena Brier com a directora general i s'incorpora Albert López com a director general adjunt, procedent de MicroBank.

Fuertes ha estat lligat a ProFuturo com a director general adjunt en l'últim any, també com a director general adjunt de la Fundació La Caixa, i anteriorment havia desenvolupat gran part de la seva carrera professional a CaixaBank, a la qual es va incorporar el 1980.