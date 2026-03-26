Juan Luis Guerra actuarà a Tarragona el 22 de juliol dins la seva gira europea

TARRAGONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Juan Luis Guerra actuarà a la CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona, dins la seva gira europea, i ho farà acompanyat per la seva banda habitual, 4.40, informa l'equipament en un comunicat aquest dijous.
El concert comptarà amb el repertori de Juan Luis Guerra "que forma part de la memòria col·lectiva i que continua funcionant sense necessitat de ser reinterpretat des de la nostàlgia".
Aquest concert a Tarragona serà l'única actuació a Catalunya d'aquest tour, que es caracteritza per parades "molt seleccionades a grans recintes", i les entrades es posaran a la venda divendres.