Juan Carlos I surt a navegar en Sanxenxo (Pontevedra) per entrenar pel Campionat del Món

El Rei emèrit, Juan Carlos I (c),posa al costat de la seva tripulació al costat del tripulació per recollir el premi de les regates de Sanxenxo per aconseguir la primera posició amb el 'Brivall', a 30 de juliol de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galícia (E - Elena Fernández - Europa Press

La infanta Elena l'acompanya durant aquesta jornada a bord del 'Titia'



SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El rei emèrit, Joan Carles I, i la infanta Elena han tornat a sortir a navegar, aquest dilluns, per la ria de Pontevedra. Aquesta jornada servirà a l'exmonarca com a 'entrenament' per al Campionat del Món que es disputarà al Regne Unit.

D'aquesta manera, minuts després de les 12.10 hores tots dos han arribat al nàutic de Sanxenxo al mateix cotxe, el Volvo de Pedro Campos. Han entrat directament a l'escar sense aturar-se al Real Club Nàutic de Sanxenxo i sense fer declaracions.

Abans de baixar les escales que donen al pantalà, Joan Carles I, assegut en un tamboret, ha estat parlant amb els membres de la tripulació i amb l'armadora del 'Titia', Alicia Freire.

Poc després, l'exmonarca, vestit amb roba nàutica --uns pantalons, una jaqueta grisa, gorra i ulleres-- ha descendit les escales i s'ha muntat al 'Bribón', mentre que la infanta Elena ho ha fet a bord de l'embarcació 'Titia'.

Així les coses, la infanta Elena ha saludat a la gent i als mitjans de comunicació que s'han situat a l'espigó que, en aquesta jornada, ha disminuït l'expectació.

A diferència d'altres dies l'embarcació que ha capitanejat Joan Carles I ha sortit de l'espigó sense anar remolcada per l'auxiliar semirrígida 'Cristina', que l'ha acompanyat de prop.

Al passar l'espigó, diverses persones han cridat a Joan Carles I 'i torni aviat, que el trobem molt a faltar!' i li han donat l'enhorabona pel seu triomf en la regata del cap de setmana.

MÉS DE 10 HORES DE NAVEGACIÓ

Aquesta jornada de navegació servirà al rei emèrit com a preparació per al Campionat del Món de la classe 6m, en la qual participarà Joan Carles I, previsiblement, i que es disputarà entre finals d'agost i principis de setembre a la illa de Wight, al Regne Unit.

D'aquesta manera, aquesta nova singladura per la ria de Pontevedra serà la quarta per l'exmonarca, que suma ja 10 hores de navegació, i la tercera per a la infanta Elena, que aquest diumenge va participar en les regates del municipi de Pontevedra de Sanxenxo.

TORNARÀ "MÉS VEGADES" AQUEST ESTIU

Amb tot, en la jornada del diumenge, després de sortir a navegar i recollir el primer premi, l'exmonarca va parlar per primera vegada des que va tornar a Galícia en aquest tercer viatge.

Així, Joan Carles I va assegurar, a preguntes dels mitjans a portes del Real Club Nàutic de Sanxenxo (RCNS), que tornarà "moltes vegades" a Galícia aquest estiu i va apuntar que està "molt content".

Al RCNS Juan Carlos I va ser rebut, per la tripulació del 'Bribón' entre crits i aplaudiments i es van escoltar crits de 'benvingut don Joan Carles!' i 'no se'n vagi!'.