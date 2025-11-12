Jozic (Sónar): L'ONU no té el fons KKR entre les 170 empreses que financen la guerra a Gaza

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El CEO del Festival Sónar de Barcelona, François Jozic, ha afirmat que l'ONU no té el fons KKR --vinculat a la propietat del festival-- entre les 170 empreses que "participen de manera directa o indirecta en la violació dels drets humans a Palestina i concretament a Gaza".
Ho ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que ho han traslladat als artistes que tenien dubtes sobre aquest tema, i ha afegit que, amb la polèmica al voltant de KKR, s'han sentit "una mica ostatges".
Ha expressat que pot entendre el boicot i la frustració de la gent davant el "genocidi horrible", però ha remarcat que la cultura no mata, textualment.
En una altra entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha afirmat que mirarà de mantenir KKR "el més lluny possible" de la gestió del festival.
Preguntat per si el Sónar competirà amb el Primavera Sound pels caps de cartell, ho ha rebutjat: "No podem, però tampoc no posem un abonament a 350 euros. No vull anar a aquests rangs de preu. Al Sónar hi ve molt públic de fora, però sobretot local. Jo visc aquí des de fa molts anys i a Barcelona no ens podem permetre pagar un tiquet de 350 euros", ha dit.