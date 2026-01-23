Joves de Granollers i Terrassa (Barcelona) guanyen el concurs de contingut en català de l'Amic

Els projectes tracten sobre futbol inclusiu i curiositats i tradicions del món
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El jurat del 4t Concurs de creadors de contingut en català Amic-Directes ha reconegut amb el primer premi el grup 'Gallina de Pell', de l'INS Escola del Treball de Granollers (Barcelona), en la categoria d'Esports, i el grup 'Els Poca-Soltes', de l'Escola Goya de Terrassa (Barcelona), en categoria Actualitat.
Els guardons, dotats amb 1.000 euros destinats a material audiovisual i escolar, s'han lliurat aquest dijous al Caixaforum de Barcelona, en una gala presentada pel creador de contingut en valencià Aitor Muñoz juntament amb membres de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), impulsora de la iniciativa.
Durant la gala, el president de l'Amic, Ramon Grau, ha remarcat que per l'Amic és "un repte molt important" contribuir a enfortir el català en formats que arribin als joves, bé sigui audiovisual en directe o en format videopòdcast.
PRIMERS PREMIS
Del projecte de 'Gallina de Pell', creat per Dadà Pujadas i Quim Pratginestós i dedicat al futbol inclusiu, el jurat ha destacat que ha sabut abordar la temàtica "amb una mirada respectuosa i compromesa, aportant continguts de qualitat i fomentant una reflexió clara i entenedora sobre els valors socials de l'esport".
Respecte a 'Els Poca-Soltes', de Marta Atala i Alba Camí, el jurat ha subratllat que han sabut "executar un directe a la perfecció sobre curiositats i tradicions de diverses parts del món, en què han aconseguit captivar l'audiència amb un discurs entenedor i ric en contingut, combinant informació cultural amb anècdotes originals".
CATEGORIA ESPORTS
El segon premi de la categoria d'Esports ha estat per al grup 'Taverna Byron's' de l'INS La Miquela de Bescanó (Girona) per, en paraules del jurat, "retransmetre l'actualitat esportiva de l'equip de futbol de Bescanó des del camp".
En la mateixa categoria, el tercer premi ha estat per al grup 'El triangle' de l'INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que "ha demostrat una notable capacitat per tractar i analitzar l'actualitat del rugbi".
CATEGORIA ACTUALITAT
En la categoria d'actualitat, el segon premi ha estat atorgat ex aequo al grup 'Comboi Almussafes' de l'IES d'Almussafes (València) pel seu videopòdcast sobre teories conspiranoiques, oferint "un discurs ben estructurat que ha fomentat el debat i la reflexió crítica", i al grup DadiRectes, de l'Escola Creixen de Terrassa (Barcelona) per la seva cobertura dinàmica i completa d'una diada castellera, en paraules del jurat.
El tercer premi també s'ha lliurat ex aequo al grup 'Les piquiponianes' de l'IES Joan Alcover de Palma, per la seva "enginyosa" entrevista a una família de 7 filles, i al grup 'alexandjoselin' del Col·legi Sant Josep Obrer de la mateixa localitat per la seva capacitat de reflexió i voluntat de posar en valor l'ús del català en formats habitualment ofert en altres llengües.
PREMIS ALS DOCENTS
L'Amic ha reconegut amb el Premi Docent Illes Balears Joan Bover, de l'IES Joan Alcover de Palma; amb el Premi Docent País Valencià Vicent Ortega, de l'IES d'Almussafes, i amb el Premi Docent Catalunya Isidre del Valle, de l'Institut La Miquela de Bescanó.
La 4a edició del concurs ha comptat amb prop de 900 participants i ha resultat en la publicació de 182 projectes a través de les plataformes Twitch i YouTube, amb un total de 160 alumnes finalistes d'entre 14 i 18 anys de centres de Catalunya, les Balears i la Comunitat Valenciana.