Un jove i dos menors detinguts a Lleida per intentar matar un home al novembre

LLEIDA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys i dos menors per presumptament intentar matar un home de 37 anys a Lleida el passat 23 de novembre, que va resultar ferit molt greu, informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets es van produir a les 2.18 hores quan un grup de joves va agredir violentament un home al carrer Sant Martí, per la qual cosa els Mossos van obrir una investigació per esbrinar la identitat dels agressors, i quatre dies més tard van detenir un menor implicat.
Durant aquests darrers mesos la investigació va seguir el seu curs, i aquest dimecres al matí els agents van poder detenir dues persones més vinculades amb els fets.
A més a més, aquest segon menor arrestat també és l'autor d'un robatori amb violència que es va produir aquest cap de setmana a l'avinguda Alcalde Porqueres de la ciutat.
Finalment, els dos detinguts de dimecres han passat aquest dijous al matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i de la Fiscalia de Menors.