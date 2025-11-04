Josep Roca després d'incendiar-se el seu restaurant: "Alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana"

GIRONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El sommelier Josep Roca ha lamentat l'incendi que ha cremat aquest dimarts a la matinada la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch, a Vilablareix (Girona), del qual és copropietari, tot i que ha expressat "alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana".
"El foc i el fum com a punt de partida de la creació", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Roca ha agraït als Mossos d'Esquadra i als Bombers de la Generalitat la "celeritat, eficàcia i cura" amb la qual han abordat l'incendi.
DE MATINADA
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 4.33 de la matinada i s'hi han desplaçat amb 10 dotacions.
Cap a les 7 han donat el foc per estabilitzat i a les 12 encara quedaven 4 dotacions del cos "revisant" l'estructura, han explicat fonts dels Bombers a Europa Press.