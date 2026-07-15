Josep Pons després de 14 anys en la direcció musical del Liceu: "El projecte dissenyat s'ha complert"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
El director musical Josep Pons, que aquesta temporada posa fi com a director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona després de 14 anys, ha assegurat que resumir aquest període al capdavant de l'orquestra és impossible: "Em quedo amb que el projecte dissenyat s'ha complert, pràcticament fil per randa".
En una roda de premsa de comiat i per presentar el seu últim concert al capdavant de l'Orquestra i el Cor del Liceu aquesta temporada, 'La simfonia 8' de Gustav Mahler el 24 de juliol, ha assegurat que des de la seva arribada el 2012 ha intentat que l'orquestra i el cor tinguessin "visibilitat i centralitat" i deixessin de ser perifèrics.
Durant la direcció de Pons, l'orquestra ha reforçat el seu paper com a eix vertebrador de l'activitat artística del Liceu, en paral·lel a un Cor del Liceu dirigit per Pablo Assante, afavorint un cos estable que ha incorporat 41 músics a l'orquestra i 30 veus al cor.
"Hem aconseguit atreure el millor talent de les noves generacions. Desitgen venir a l'Orquestra del Liceu. Entre els músics, el Liceu està de moda", ha assegurat Pons sobre el moment que viu l'orquestra.
Ha afirmat que és una orquestra "sana i saludable", la qual cosa per ell tampoc no és casual, que sent els colors i s'entrega en cadascuna de les funcions, la qual cosa per ell és un motiu de gran felicitat, i ha dit que una òpera és un gran treball en equip.
"La meva funció ha estat molt més de sembrador que de recol·lector", com ja va passar al seu pas per l'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya, ha subratllat Pons, i ha assegurat que els cantants que passen pel teatre lloen la qualitat de l'orquestra títol rere títol.
"EVEREST DEL MÓN SIMFÒNIC"
Sobre l'última peça que dirigirà com a director titular --la següent continuarà vinculat com a director musical honorari--, Pons ha dit que una simfonia de Mahler és "una simfonia amb el món dins", i que amb aquesta completa el projecte de la integral simfònica del compositor.
"És l'Everest del món simfònic", ha dit Pons, que per a aquest concert comptarà, a més de amb l'Orquestra i Cor del Liceu, amb el Cor Nacional d'Espanya, la Polifònica de Puig-reig i el Cor Vivaldi, a més d'un repartiment vocal amb Michael Spyres, Elisabeth Teige, Nicholas Brownlee i Albert Dohmen, entre d'altres.
En l'acte ha estat acompanyat pel president del patronat del Liceu, Salvador Alemany, el director general, Valentí Oviedo, i el director musical, Víctor Garcia de Gomar, que han lloat el pas de Pons pel teatre líric i la seva reivindicació d'il·luminar i no enlluernar.
Alemany ha emfatitzat el llegat que Pons ha deixat al teatre, ha subratllat la transformació i millora constant que ha provocat en l'orquestra, i ha assenyalat la "connexió" que ha aconseguit establir amb ell.
Valentí Oviedo ha lloat l'"humanista, savi" que ha acompanyat el teatre aquests anys, ha destacat la connexió profunda amb la seva ciutat i Catalunya, i ha remarcat que sempre ha participat en tota mena d'activitats per facilitar l'accessibilitat de l'òpera.
Garcia de Gomar ha incidit que Pons ha construït una "identitat sonora" del Liceu fugint de la monumentalitat i l'exhibició, i ha afirmat que des del fossat de l'orquestra ha provocat una respiració compartida amb públic i institució, i Assante ha afirmat que compartir amb Pons ha estat molt enriquidor.
LLIBRE I DOCUMENTAL
Pons ha dirigit 84 títols diferents en la seva etapa com a director musical del Liceu, sumant prop de 360 funcions, amb una ocupació mitjana del 83% i que han reunit prop de 550.000 espectadors.
La figura de Pons i el seu recorregut al Liceu quedarà recollit en un documental dirigit per Igor Cortadellas que serà una aproximació al retrat més íntim del director musical, amb el procés de preparació de la 'Simfonia 8' de Mahler com a fil conductor.
Així mateix, Galaxia Gutenberg publicarà un llibre de Jesús Ruiz Mantilla que explicarà aquests 14 anys al Liceu i la seva vinculació amb Barcelona: tots dos projectes es desenvoluparan en paral·lel i es presentaran durant la tardor del 2027.