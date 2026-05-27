Josep Pallarès continuarà com a rector de la URV de Tarragona

TARRAGONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

El catedràtic Josep Pallarès continuarà com a rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant 6 anys més, després d'obtenir el 72,19% dels vots ponderats en les eleccions a rector.

L'altre candidat, Domènec Puig, ha obtingut el 27,81% dels vots, en unes eleccions que han registrat una participació del 25,71%, informa la URV en un comunicat d'aquest dimecres.

En el seu discurs, Pallarès ha apuntat que els resultats validen la manera de fer del seu equip i el seu "projecte d'universitat", a més dels valors de transparència i de posar les persones al centre.

