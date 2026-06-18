Josep Maria Mestres, nou director artístic del TNC a partir de la temporada 2027-28

S'incorporarà al setembre i establirà un període de traspàs amb Carme Portaceli
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat aquest dijous el nomenament del director escènic català Josep Maria Mestres com a nou director artístic del teatre a partir de la temporada 2027-2028, en relleu de Carme Portaceli.
Mestres assumirà la direcció artística del TNC per un mandat inicial de quatre temporades, de la 2027-2028 a la 2030-2031, prorrogables fins a tres temporades més, si així ho acorden les parts, informa aquest dijous el TNC en un comunicat.
El nou director s'incorporarà a partir de l'1 de setembre del 2026 i durant la temporada 2026-2027 treballarà en la definició i planificació de la següent temporada, i Carme Portaceli continuarà al capdavant de la institució fins a la finalització del seu mandat, el juliol del 2027.
Entre setembre del 2026 i juliol del 2027 establirà un període de traspàs, durant el qual conviurà amb l'actual directora.
El procés de selecció del nou director s'ha dut a terme mitjançant un concurs públic convocat el 30 de gener del 2026 i que va rebre inicialment 40 candidatures, i després de les diferents fases d'avaluació, el consell d'administració ha triat Josep Maria Mestres.
La comissió de valoració ha estat integrada pel consell d'administració del TNC, Joan Francesc Marco, el secretari general de Cultura de la Generalitat, Josep Maria Carreté, el director general de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, Xavier Fina, la membre del consell d'administració del TNC Margarida Casacuberta, el director del Piccolo Teatro de Milà, Claudio Longhi, l'actriu Carme Sansa, la vicepresidenta del CoNCA, Margarida Troguet, i el responsable de Seguiment i Control del Sector Públic de la Conselleria de Cultura, Jordi Foz.
El TNC, que va iniciar la seva activitat el novembre del 1996 amb 'Àngels a Amèrica', ha presentat 30 temporades, tenint en la 2024-2025 una ocupació mitjana del 87,47% i 134.257 espectadors, i gestiona un pressupost d'uns 17 milions d'euros.
BIOGRAFIA
Josep Maria Mestres, llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació per l'Institut del Teatre, ha estat membre de les companyies Zitzània i Kràmpack i director-fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra.
Ha impartit cursos d'interpretació i de direcció a l'Institut del Teatre i altres centres d'Espanya, ha dirigit més de 80 espectacles, i entre els seus últims treballs dirigits destaquen 'La dama boba', 'Gegant', 'L'herència', 'Mort d'un comediant' i 'Un matrimoni de Boston', entre molts d'altres, pels quals ha rebut distincions com els Premis Butaca i de la Crítica de Barcelona.
Mestres presentarà a l'octubre el projecte artístic de la nova direcció i les prioritats i els eixos de treball que orientaran el seu mandat.