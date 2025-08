Josep Costa demana al Ministeri de Cultura declarar "espoli" el trasllat de les pintures de Sixena

Es fonamentaria en el perill "real, objectiu, imminent i verificable" de destrucció

L'exvicepresident del Parlament Josep Costa va registrar aquest dilluns una petició davant de la Direcció general de Patrimoni Cultural i Belles arts del Ministeri de Cultura perquè declari com a "espoli" el trasllat de les pintures murals del Monestir de Sixena que es troben al Museu Nacional de Catalunya (MNAC), segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Món', la declaració es fonamentaria en el "perill real, objectiu, imminent i verificable de destrucció o deterioració irreversible" que comportaria l'execució del seu trasllat.

La sol·licitud s'empara en l'article 4 de la llei del Patrimoni Històric Espanyol i exigeix l'aplicació de l'article 6 de la mateixa norma, que obligaria al Ministeri a frenar el trasllat fins que no s'hagin acreditat "fefaentment, mitjançant informes tècnics independents i avalats per experts en la matèria, les condicions òptimes i garantides per a la seva preservació".

REVISIÓ INDEPENDENT

Costa ha demanat la suspensió de qualsevol actuació que pugui implicar un risc per a les obres, així com la revisió tècnica "i independent" de la situació de conservació de les pintures a la seva ubicació actual en el MNAC.

Així mateix, sol·licita l'encomana de tutela provisional per garantir la màxima conservació i estabilitat del bé a la seva ubicació actual, sota la supervisió del Ministeri, i que aquestes mesures es fonamentin en el principi de precaució i l'obligació de preservar la integritat física i la seguretat del patrimoni cultural en condicions "òptimes i estables".

En la petició, l'exvicepresident també insta a comissionar a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (Ipce) un informe tècnic urgent i vinculant sobre l'estat actual de conservació de les pintures murals, els riscos "reals i concrets" derivats del seu trasllat i la idoneïtat de la ubicació actual --el MNAC-- i la prevista --el Monestir de Sixena-- per garantir-ne la preservació.

EL CAS DEL CABANYAL

La petició es basa en el cas d'unes cases en el Cabanyal de València, de fa prop de 20 anys, que es veien "amenaçades" pel pla urbanístic de la llavors alcaldessa Rita Barberà per allargar l'avinguda Blasco Ibáñez fins al mar.

"Els tribunals valencians ho van beneir, però una plataforma ciutadana ho va portar al Ministeri de Cultura, que no es va atrevir a intervenir. Però els tribunals van donar la raó a la plataforma, i finalment la Ministra de llavors es va veure obligada a declarar que el pla urbanístic era un espoli", ha explicat Costa a Europa Press.