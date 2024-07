Josep Carreras actua en el Centenari de S'Agaró (Girona)

GIRONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El tenor Josep Carreras ha cantat aquest dissabte per la nit a Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona), dins dels actes del Centenari de S'Agaró, que celebren un segle de la urbanització, on també hi ha l'Hostal La Gavina.

Entre els gairebé 300 assistents hi han estat el conseller d'Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal; l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, Maurici Jiménez; el de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president del FC Barcelona, Joan Laporta.

Carreras ha cantat a l'església de l'Esperança amb la mezzosoprano Maria Soler i el pianista Lorenzo Bavaj.