Josep Calbó, nou rector de la UdG

GIRONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El catedràtic de Física Josep Calbó ha pres possessió com a nou rector de la Universitat de Girona (UdG) amb un discurs centrat en el compromís amb el territori i la societat, la qualitat, el benestar i el treball col·laboratiu com els eixos del nou mandat.
L'acte de presa de possessió del nou rector, presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, s'ha celebrat aquest dijous, ha informat la UdG en un comunicat.
El nou rector ha destacat la voluntat de reforçar el paper de la UdG com un "servei públic al servei de la ciutat de Girona, les comarques gironines i la resta del país, oberta al món i treballant de manera conjunta amb institucions, el món local, el teixit empresarial i el tercer sector".
La consellera ha afirmat que Calbó és una "clara aposta per continuar transformant la universitat cap a nous reptes, per consolidar encara més la seva excel·lència i per reforçar el seu impacte en la societat, amb una mirada transdisciplinar cap al futur".
El fins ara rector de la UdG, Quim Salvi, ha assenyalat que la feina que s'ha fet "necessàriament té continuïtat, perquè només és una nova capa de treball i de coneixement que s'entrega perquè l'aprofitin els equips que vindran".
En l'acte també ha pres possessió el nou equip de govern: la secretària general, Susanna Oromí; el vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, Jaume Ametller; la vicerectora de Recerca i Transferència, Dolors Berga, i el vicerector d'Impacte al Territori i Ambientalització, Ignasi Rodríguez-Roda; entre d'altres.